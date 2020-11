A-12: coda tra Recco e Nervi per lavori; pedaggi invariati

Coda in autostrada tra Recco e Nervi. Con il ripristino dei cantieri le code sulla A-12 sono all’ordine del giorno. Ritardi sul lavoro, ad appuntamenti importanti per visite mediche o comunque legate a consulenze o affari.

Ci si chiede perché in queste condizioni si debba pagare il pedaggio intero quando, chi fruisce dell’Autostrada, lo fa per ottenere spostamenti veloci e, almeno in teoria, sicuri. Nessuno politico, al momento, contrariamente a quanto accadeva prima delle elezioni regionali, chiede l’esenzione o uno sconto sui tratti interessati ai cantieri, con conseguenti code e forse rischio incidenti.