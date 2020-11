Uscio: disturba i vicini e aggredisce i Carabinieri

La scorsa nottata, un senegalese di 40 anni, abitante a Uscio, nonostante fosse notte fonda, stava recando disturbo al riposo delle persone, abitanti nello stesso stabile. Gli inquilini, visto il prolungarsi dei rumori, mediante il “112” numero dell’emergenza, richiedevano l’intervento dei Carabinieri. La pattuglia della Stazione di Rapallo, appena giunta sul posto, veniva dal soggetto, in modo violento oltraggiata, minacciata e aggredita con calci e pugni. Immobilizzato, condotto in Caserma, identificato in A.A.G., gravato da pregiudizi di polizia e irregolare sul Territorio, è stato arrestato per “resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico ufficiale”,