Tigullio: “Dal governo 800 mila euro per sostenere la spesa sociale”

Il Partito Democratico del Tigullio accoglie con soddisfazione la notizia che le amministrazioni comunali del nostro territorio, grazie ai provvedimenti presi dal Governo ed in particolare dal Ministro dell’Economia Gualtieri, avranno nuovamente a disposizione, dopo i contributi già stanziati in primavera, complessivamente più di 800 mila euro per dare una importante risposta ai bisogni delle famiglie più fragili. Tali risorse verranno utilizzate dai comuni al fine di erogare buoni spesa e generi alimentari o prodotti di prima necessità alle persone in difficoltà economica.

Siamo ben consci del fatto che queste misure, assieme a quelle previste dal Decreto “Ristori”, non risolvano tutti i problemi ma rappresentano un’ulteriore risposta importante per le famiglie e le imprese colpite duramente dalla situazione economica conseguente all’emergenza COVID.

Comuni e contributi

borzonasca € 14.467

carasco € 24.920

casarza € 42.149

castiglione € 10.327

chiavari € 145.989

cicagna € 18.074

cogorno € 31.027

coreglia € 1.900

favale di m. € 3.615

lavagna € 66.619

leivi € 12.856

lorsica € 2.918

lumarzo € 10.321

mezzanego € 11.119

moconesi € 17.382

moneglia € 14.648

ne € 15.968

neirone € 6.042

orero € 3.434

portofino € 2.051

rapallo € 157.414

rezzoaglio € 5.899

san colombano € 18.142

santa m.l. € 47.841

santo stefano € 7.097

sestri levante € 96.324

zoagli € 12.850

Totale € 801.393