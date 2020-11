Sori: sostegno agli affitti, l’importo è aumentato

da Facebook comune di Sori

Vista l’integrazione dell’importo a sostegno della locazione residenziale prevista dalla giunta regionale, questa Amministrazione, per consentire un più facile accesso alla misura a tutte le fasce coinvolte e creare meno confusione possibile alla popolazione, sta provvedendo ad integrare il bando in fase di predisposizione e ne darà pubblicazione nei primi giorni di dicembre.

Sarà prevista una tempistica più lunga per presentare la domanda, in modo da consentire al maggior numero possibile di cittadini di poter beneficiare di un aiuto in questo momento di particolare difficoltà.