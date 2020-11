Sestri: “Vegetazione eccessiva sulle sponde del Gromolo”

Da Albino Armanino e Paolo Smeraldi (Consiglieri Lega Liguria Salvini Sestri Levante) riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interpellanza sull’eccessiva vegetazione sulle sponde del torrente Gromolo

I sottoscritti consiglieri comunale Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Constatato che nel tratto di alveo del torrente Gromolo compreso fra il ponte Serlupi e quello della ferrovia, sono cresciuti sulle sponde del torrente Gromolo piante e arbusti di ogni genere;

Considerato che in caso di forti eventi meteorologici queste piante potrebbero rompersi e il materiale legnoso potrebbe incastrarsi sotto il ponte della ferrovia, costituendo un notevole e pericolo in caso di sezioni di deflusso più ristrette;Rilevato che la presenza di vegetazione in alveo costituisce una variabile importante sia per quanto riguarda la scabrezza, sia relativamente alla sezione di deflusso del corso d’acqua;Pagina 1 di 4

Rilevato altresì che il nostro territorio è stato interessato nel mese di ottobre 2020 da diffusi allagamenti a seguito di forti precipitazioni;

Interpellano il sindaco e l’assessore competente per sapere quali azioni intendano intraprendere sia per quanto riguarda la vegetazione in alveo, sia quella eventualmente radicata in terreni privati.