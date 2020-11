Sestri: “Cinque guarigioni e nessun nuovo contagio”

Dalla pagina facebook di Valentina Ghio riceviamo e pubblichiamo

Anche questa sera vi aggiorno sulla situazione Coronavirus a Sestri Levante.

Una buona notizia: dopo un lungo periodo oggi non abbiamo nuovi casi di positività ma possiamo contare 5 guarigioni. Sono quindi 160 le persone positive in isolamento domiciliare e 12 i ricoveri di persone residenti nel reparto Covid-19 del nostro ospedale.

Continuiamo a raccomandarvi prudenza e di seguire le regole per la nostra salute: mascherine, distanziamento e frequente igiene delle mani.