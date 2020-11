‘Santa’: quasi 48 mila euro per buoni spesa

Dall’ufficio comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Sono quasi 48 mila euro i fondi assegnati al Comune di Santa Margherita Ligure dalla Protezione Civile attraverso Anci, per l’acquisto di buoni spesa per i nuclei familiari in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Dichiara il Vicesindaco con delega ai Servizi alla Persona Emanuele Cozzio: «La macchina degli aiuti a Santa Margherita Ligure non si è mai fermata. Grazie al lavoro svolto attraverso la Consulta del Volontariato insieme a Parrocchie e associazioni o con iniziative individuali di cittadini (che hanno donato beni di prima necessità o versato fondi sul conto corrente attivato ad hoc dal Comune), stiamo rispondendo all’attuale fabbisogno. Ringrazio la struttura di Protezione Civile e Anci per questo ulteriore stanziamento».