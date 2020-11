‘Santa’: “Libri da asporto” grazie alla biblioteca comunale

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Libri cibo per la mente e per lo spirito. E come il cibo a Santa Margherita Ligure da oggi i libri sono “take away”.

A partire da oggi, martedì 24 novembre, infatti, è attivo il servizio, promosso e organizzato dalla Biblioteca Comunale di Santa Margherita Ligure, ribattezzato “Libri da asporto”, che viene reso possibile nonostante il recente Dpcm abbia disposto la chiusura al pubblico anche di biblioteche e sale di lettura.

Gli utenti possono accedere a questo servizio telefonando al numero 0185 205453, tutte le mattine, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, e i pomeriggi del lunedì e del martedì, dalle ore 14 alle ore 18, per prenotare i libri che abbiano piacere di leggere e consultare. I volumi potranno poi essere ritirati nell’atrio della Biblioteca Civica “A. e A. Vago” di via Cervetti Vignolo 25, esclusivamente tramite apposito appuntamento. Si può quindi augurare sin da ora: “Buona lettura!!!”.