San Colombano: in Consiglio il park di via San Gaetano

Da Claudio Solari, consigliere comunale e capogruppo Territorio e Sviluppo, riceviamo e pubblichiamo

La scorsa settimana i Consiglieri comunali Claudio Solari, Mirco Aste e Paola Repetto hanno presentato una nuova interpellanza, visto che vengono eseguiti dei lavori di ripristino del manto stradale in alcune vie, i Consiglieri del gruppo consiliare Territorio e Sviluppo chiedono quando intendano completare il parcheggio in via San Gaetano a Villa Oneto, visto che è rimasto incompleto da ormai diversi anni.

La questione verrà discussa in un prossimo Consiglio comunale.