Recco: Giuseppe Raiola insignito della stella al merito sportivo

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Arrivano anche dal sindaco di Recco Carlo Gandolfo le congratulazioni a Giuseppe Raiola, presidente di Asd “Ginnastica Recco”, a cui è stata conferita nei giorni scorsi la “Stella d’oro” al merito sportivo da parte del Coni in qualità di dirigente, per aver favorito con la sua attività lo sviluppo e la divulgazione dello sport.

“L’Amministrazione comunale di Recco – commenta il sindaco di Recco Carlo Gandolfo – porge a Giuseppe Raiola le congratulazioni per il meritato riconoscimento e formula i migliori auguri per quanto ancora potrà fare per la nostra città e per l’attività sportiva. I riconoscimenti ricevuti dagli atleti e dirigenti recchesi sono il segno dell’attenzione e della grande considerazioni che le massime autorità sportive nazionali nutrono verso i risultati raggiunti in termini sportivi dal nostro territorio”.

Il presidente Raiola è in carica anche come presidente del C.R. della Federazione Ginnastica d’Italia e vice presidente del Coni Liguria. L’ultima “Stella d’oro” concessa dal Coni a un dirigente di Recco risale al 1970 quando a riceverla fu Antonio Ferro.