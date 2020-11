Recco: decesso di Pino Badalini, i funerali venerdì (3)

Si moltiplicano a Recco le manifestazioni di cordoglio per il decesso di Giuseppe “Pino” Badalini, persona nota, stimata, legata al territorio e in particolare al mondo del Volontariato e dei Quartieri. In tanti si sono stretti attorno alla famiglia per manifestare la loro commossa partecipazione al lutto.

Il funerale si svolgerà venerdì nella chiesa parrocchiale di San Giovanni alle ore 1430; alla fine del rito la salma sarà trasferita al cimitero di Testana dove alle 16 una benedizione precederà la tumulazione.

Il rosario verrà recitato domani mercoledì 26 alle 17 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni a Recco.