Recco: dal governo altri 51.000 euro per la solidarietà alimentare

Da Gian Luca Buccilli, Capogruppo di Civica riceviamo e pubblichiamo

Nel Decreto “Ristori Ter”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi, è prevista l’istituzione presso il Ministero dell’Interno di un nuovo fondo da 400 milioni di euro per la solidarietà alimentare.

Entro sette giorni il fondo sarà ripartito tra i comuni con modalità identiche rispetto a quelle applicate la scorsa primavera con il primo decreto.

Al Comune di Recco saranno trasferiti 51 mila e 64,57 euro per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire a favore di famiglie e persone in stato di indigenza.

Civica ha richiesto al sindaco di procedere senza indugio alla pubblicazione del bando per individuare gli aventi diritto ai buoni spesa, ancora una volta finanziati con risorse di provenienza statale.