Recco: da lunedi tamponi veloci presso la Croce Verde

L’iniziativa è del dottor Augusto Marchesi e consentirà di effettuare un servizio molto richiesto dalla cittadinanza. In una costruzione precaria attigua alla sede della Croce Verde di Recco, verranno effettuati i tamponi antigenici rapidi. Gli stessi dovranno essere rigorosamente prescritti dai medici di base. Saranno eseguiti su appuntamento ad una decina di minuti uno dall’altro, in modo che gli utenti non interferiscano tra loro; nel frattempo un milite della Croce Verde sanificherà la struttura.