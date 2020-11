RASSEGNA STAMPA I negozi scoprono le vendite web

Oggi, martedì 24 novembre, auguri a Flora. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: compagine (complesso di elementi coordinati ed operanti in stretta unione). Proverbi: “Nessuno è profeta in patria”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid economia: “La Riviera in coro: ‘Aiuti alle imprese a fondo perduto, basta crediti”; “La crisi si abbatte su Risso Cornici”; “Ora i negozi scoprono il web e fanno rete contro Amazon”; “A Chiavari e Rapallo vendite scontate da venerdì”; “Consegne a domicilio e non solo alimentari adesso c’è la app”; “Spesa scontata e protetta per gli over 65, si amplia l’elenco dei punti vendita”; “Rap Tigullio sempre a fianco dei piccoli produttori”. Emergenza covid: “40 nuovi contagi e un decesso a Sestri Levante”; “Tamponi a tappeto, l’Anffas è covid free”; “Test antigenici rapidi, da domani in nove siti”. Giornata contro la violenza alla donna: video Anpi, flash mob, slogan e municipi in rosso.

Chiavari: più soldi per piazza Verdi, meno per Rupinaro e stazione. Chiavari: al via il rinforzo delle scogliere. Leivi: frana via Gazzo, bandita una nuova gara.

Santa Margherita Ligure: camper idea ignorata, la minoranza protesta”. Santa Margherita Ligure: giovedì l’inaugurazione della Coop. Portofino: progetto Crabs, prima giornata di formazione.

Camogli: l’arcivescovo ha accolto don Casanova nella parrocchia di Ruta. Recco: gemellaggio più forte del virus, l’abete arriva giovedì.

San Colombano: tre lupi a zonzo in frazione di Maggi.