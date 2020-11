Rapallo: lavori rete fognaria; modifiche al traffico

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Ordinanza della Polizia Municipale. In sintesi il provvedimento prevede, causa lavori di posa collettore reflui dalla stazione di sollevamento di Piazzale Primi alla rete fognaria di Via della Libertà, sono previste le seguenti modifiche alla circolazione veicolare nella stessa Via della Libertà nell’area di cantiere (altezza civico 150):

Senso unico alternato dalle ore 8 alle 21 di lunedì 30 novembre;

Chiusura nei due sensi di marcia dalle ore 21 di lunedì 30 novembre alle ore 5 di martedì 1° dicembre. La circolazione verrà deviata in direzione monte su Via Gorizia e in direzione mare su via Torino (tramite la rotatoria di via Mameli);

Senso unico alternato dalle ore 5 alle 21 di martedì 1° dicembre;

Chiusura nei due sensi di marcia dalle ore 21 di martedì 1 alle ore 5 di mercoledì 2 dicembre. La circolazione verrà deviata in direzione monte su Via Gorizia e in direzione mare su via Torino (tramite la rotatoria di via Mameli);

Senso unico alternato dalle ore 5 alle 18 di mercoledì 2 dicembre.