Lettere/ “‘Santa’ e un auspicato accordo sui tamponi”

da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Oggi per Santa sono stati affissi manifesti in cui la minoranza accusa il sindaco di inerzia su come affronta la pandemia con la mancanza di tamponi in città. Credo che nell’emergenza che stiamo vivendo bisognerebbe ascoltare, collaborare, aiutare e non rispondere con arroganza. Ricordo che questa legge elettorale, mancando il doppio turno, fa vincere anche una minoranza per cui bisognerebbe dare ascolto; l’idea del camper sicuramente positiva dovrebbe essere sposata anche se non parte dal sindaco ma perché utile ai cittadini. Non tutti possono spostarsi a Rapallo e comunque gli spostamenti possono creare pericolo per i contagi. Conclusione: mi auguro che il prossimo consiglio comunale dove verrà dibattuto il tema possa portare ad una convergenza d’intenti. Ricordo che oggi si è maggioranza e domani minoranza e qualcuno della giunta dovrebbe saperlo bene, per cui uniti nelle idee e nelle decisioni.