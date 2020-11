Lettere/ “Cormorani vietati ai cacciatori; ecco la verità”

Da Pino Lanata riceviamo e pubblichiamo risposta ad Eva Bartolini, presidente dell’Associazione Arkus



Gent.ma Eva Bertolini

Presidente Associazione Arkus

Sono il solito “cacciatore convinto” che si permette di rispondere anche al suo articolo dal titolo “I cormorani e la selezione naturale” pubblicato da Levante News il 22 c.m. (http://www.levantenews.it/index.php/2020/11/22/caccia-i-cormorani-e-la-selezione-regionale/)

Alcune precisazioni sono doverose; non sono certo io il difensore dell’operato della Regione Liguria, ma sicuramente non accetto che si diffondano falsità pur di propagandare il proprio credo.

L’opinione pubblica deve essere informata correttamente.

1° – La Regione Liguria ha un settore “fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria”. I suoi addetti devono lavorare o prendere lo stipendio senza far nulla? Secondo Lei non dovrebbero fare nulla. Bene, perché non li assume nella sua Associazione, pagandoli ovviamente, e facendo quindi risparmiare tutti i cittadini?

2° – Il piano di “Controllo selettivo per il cormorano nella Regione Liguria” è valido per gli anni 2019-2023.

E’ stato fatto in base a:

– Direttiva comunitaria 2009/147/CE;

– Legge 157/1992 dello Stato Italiano;

– Legge 29/1994 della Regione Liguria;

– Pareri chiari e precisi dell’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, organo del Ministero dell’Ambiente, da anni governato da ambientalisti;

Approvato dalla Giunta Regionale nel 2019;

Giudicato regolare dal Tar Liguria.

Annualmente la Giunta Regionale deve solo stabilire, dopo accertamenti vari, il numero di capi abbattibili nell’intero territorio regionale (60 capi fino al 15/03/2021).

3°- Gli interventi di abbattimento dei cormorani possono essere eseguiti solo dagli Agenti del Nucleo di Vigilanza Faunistico-Ambientale della Regione Liguria e da Guardie Volontarie con licenza per l’esercizio venatorio, tutti vestiti di giallo (… per attirarli!), solo in alcuni corpi idrici ben individuati.

4° – Come già detto in tutta la Regione Liguria possono essere abbattuti 60 capi, semplicemente una inezia di fronte ad una popolazione locale stabile e svernante di diverse centinaia di capi. La popolazione europea è stimata in circa 200.000/250.000 capi, in aumento mediamente del 18% annuo (vedi Ornitologia Italiana pag.67).

5° – il cormorano mangia pesci in quantità di almeno 200 grammi/giorno; Le sembra poco? Che colpa hanno i nostri pesci per essere predati da un intruso? Il cormorano sicuramente non fa parte della fauna tipica ligure, ma dagli anni novanta si è trovato bene (piatto ricco mi ci ficco!) perché i pescatori, per anni, tramite le loro Associazioni e tramite gli ex Assessorati Prov.li Caccia e Pesca hanno lavorato bene (impianti ittici di vallata, ripopolamenti accorti, vigilanza accurata, carte ittiche, ecc. ecc.).

6° – Sicuramente nelle nostre acque ci sono problemi di inquinamento e devastazioni ambientali (non è colpa dei pesci!), ma i cormorani operano soprattutto nelle zone quasi incontaminate, ancora naturali (Val Trebbia, Val d’Aveto, alta Valle Scrivia, Laghi Giacopiane, ecc., Alta Val di Vara, ecc.) cibandosi di fauna autoctona pregiata.

7° – E’ certamente compito statutario della Regione Liguria difendere gli interessi dei pescatori (professionisti e dilettanti) che svolgono in mare e nelle acque interne attività lecita, ben regolamentata e soggetta a tassazione annuale.

I cacciatori non c’entrano, in questo caso, assolutamente nulla. La caccia al cormorano è vietata; il controllo è compito dell’Ente Pubblico.

Basta raccontare “balle”.

Ben fanno le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna ecc. che hanno sul loro territorio moltissimi allevamenti di pesci ove i danni arrecati dai cormorani sono semplicemente enormi (le spese per la difesa dai predatori degli impianti spesso tendono a superare i ricavi).

8° – … ma dove sono i “metodi ecologici e scientifici riconosciuti ormai da sempre più esperti e studiosi della materia” da Lei citati? Tali esperti sono tutti nell’Ispra? Forse tutti no; sicuramente moltissimi; purtroppo per Lei, l’Ispra continua a confermare che la caccia è un metodo selettivo di controllo degli animali selvatici, rapido, efficace, attuabile con bassissimi costi. E quindi dove è il problema?

Si informi meglio, se non ha pregiudizi, e pure Lei capirà che in tempi di corona virus si può parlare anche di abbattimento di cormorani e non solo di migliaia di visoni.

Resto sempre disponibile a informarla anche più dettagliatamente (se non ha tempo di leggersi le tante pagine del Piano di Controllo cormorano) e Le porgo il mio più cordiale “in bocca al lupo” (di quello vegetariano però).