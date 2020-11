Chiavari: sostegno all’affitto, il Comune mette altri 160 mila euro sul ‘piatto’

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

È stato pubblicato, sul sito www.comune.chiavari.ge.it, il bando per l’erogazione dei contributi del fondo nazionale per il sostegno alle locazioni per il 2019 e il 2020 (solo ed esclusivamente per i mesi di marzo-giugno), di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (fondo sociale affitti), anche in considerazione dello stato di emergenza sanitaria nazionale.

È possibile scaricare tutta la modulistica dalla homepage del sito istituzionale, mentre il termine ultimo per presentazione la domanda è il 20 dicembre 2020, secondo i criteri descritti nel bando stesso.

Ma l’amministrazione comunale di Chiavari ha deciso di incrementare la somma messa a disposizione da Regione Liguria, pari a circa 100 mila euro, grazie ad una variazione di bilancio che si appresta ad approvare nella seduta di giunta di giovedì.

«Siamo riusciti ad individuare e stanziare risorse proprie del comune da aggiungere ai finanziamenti ricevuti: circa 160 mila euro in più per aumentare il fondo a sostegno delle famiglie per il pagamento dell’affitto di casa. Uno aiuto consistente, che arriva a 260 mila euro complessivi, per andare incontro alle esigenze dei chiavaresi in difficoltà» afferma il primo cittadino Marco Di Capua.

«Voglio, inoltre, ricordare che sono ancora attivi i bandi per la morosità incolpevole, per ottenere agevolazioni per il pagamento della Tari e per ricevere la carta blu dei trasporti per gli over 65 – aggiunge l’assessore alle politiche sociali, Fiammetta Maggio – Il nostro comune, attraverso i servizi sociali, quotidianamente destina specifici contributi continuativi o una tantum a seguito delle valutazioni sullo stato di bisogno dei cittadini richiedenti».