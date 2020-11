A Chiavari, in frazione Rialto, il conducente di un’auto ha perso il controllo finendo in una fascia dopo avere sfondato il guardrail. Sul posto il 118, la Croce Rossa e i vigili del fuoco di Chiavari. Il conducente dell’auto è sttao trasferito in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. L’incidente nel pomeriggio.