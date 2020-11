Chiavari: “MioCinema” con “Gli indifferenti”

Da Massimo Colombi riceviamo e pubblichiamo

E’ da oggi disponibile su MioCinema un nuovo titolo Pvod: Gli indifferenti di Leonardo Guerra Seràgnoli,

Il regista, al suo terzo lungometraggio, sfoglia le pagine del romanzo di esordio di un giovanissimo Alberto Moravia lasciandosi ispirare nel dar vita ad una libera e sorprendente trasposizione dell’opera.

Ad interpretare il film Valeria Bruni Tedeschi nei panni della signora Ardengo, madre vedova e incline alla depressione; Edoardo Pesce nel ruolo dell’insidioso e interessato Leo Merumeci; Beatrice Grannò e Vincenzo Crea interpretano rispettivamente i due fratelli, giovani e disincantati, Carla e Michele Ardengo, mentre a Giovanna Mezzogiorno è affidata la parte di Lisa, l’amica di famiglia che invano tenta di scuotere Michele dal suo torpore.

I protagonisti del libro, gli indifferenti degli anni ’20, nel film vengono catapultati ai giorni nostri, come spiega nelle sue note il regista:

“Abbiamo scelto una trasposizione contemporanea ­perché ci interessava sottolineare come nonostante i tanti anni passati e una società che si è apparentemente evoluta, la famiglia Ardengo, Leo Merumeci e Lisa, siano ancora qui tra noi. Volevamo lavorare sulla frustrazione e l’inquietudine generate da una coazione a ripetere atavica che è radicata e dannosa per la nostra società; utilizzare la valenza politica attribuita al romanzo a posteriori come riflessione provocatoria sulla nostra condizione socio-politica attuale”.

