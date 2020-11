Chiavari: “Degenza positivi, le caserme non interessano”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta relativa all’utilizzo della Scuola Telecomunicazioni delle Forze Armate di Caperana in Chiavari

Luca Garibaldi (Pd- Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione in cui ha ricordato che durante la prima fase di quarantena, la primavera scorsa, erano stati adibiti 50 posti letto presso la Scuola delle Telecomunicazioni delle Forze Armate di Caperana dove venivano ospitati pazienti che non necessitavano di ospedalizzazione e che questa soluzione, era stata condivisa tra Regione, Comune di Chiavari, Forze Armate, ASL4 e Protezione Civile. Il consigliere ha chiesto alla giunta se e in che modo la Regione intende riattivare quella collaborazione e riavere la possibilità di utilizzo delle suddette caserme.

Giovanni Toti, presidente della giunta con delega alla Sanità, ha riportato la comunicazione della asl4 che ha spiegato che la regione ha già individuate le strutture compatibili ad accogliere i malati Covid.