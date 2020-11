Carenza vaccini antinfluenzali: difficoltà dei fornitori

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la cronaca della seduta relativa alla carenza di vaccino antinfluenzale

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quante dosi di vaccino antinfluenzale ritiene siano necessarie, oltre a quelle acquistate, e quali provvedimenti prenderà affinché i vaccini acquistati siano davvero messi a disposizione. Il consigliere ha rilevato che a ottobre migliaia di liguri avevano prenotato i vaccini presso i medici di medicina generale ma – ha detto – era impossibile riuscire a vaccinarsi se non si faceva parte della popolazione nella fascia di rischio e che il presidente Toti aveva dichiarato che a partire da novembre una parte dei vaccini sarebbero stati ceduti anche alle farmacie, in modo da poter estendere la vaccinazione al resto della popolazione. Secondo Rossetti, invece, a novembre la situazione è invariata.

Giovanni Toti, presidente della giunta con delega alla Sanità, in una lunga e articolata risposta ha risposto alle domande del consigliere ricordando le difficoltà delle aziende farmaceutiche a rifornire le farmacie, cioè i privati, per soddisfare prima la richiesta del settore pubblico. «Ritengo che il livello di vaccinazioni della circolare ministeriale, che ha confermato il 75% come obbiettivo di copertura vaccinale, in Liguria sia stato raggiunto».