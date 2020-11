‘Santa’: “Mettete tamponi nei vostri cannoni”

Da “Progetto Santa Insieme con Voi” riceviamo e pubblichiamo

Affiggere un manifesto per denunciare l’inerzia di un’Amministrazione comunale non è mai una scelta facile, infatti, a nostro modo di vedere si sancisce la sconfitta della politica vera, quella che si svolge nelle sedi istituzionali ed è fatta di scontro ma anche di incontro, di confronto e discussione.

Purtroppo, ancora una volta, la sordità e l’arroganza della Giunta Donadoni non ci ha lasciato scelta, se non quella di evidenziare pubblicamente come la città sia lasciata in balia di sé stessa da un Sindaco che preferisce – unico sul territorio – sradicare cannoni piuttosto che pensare alla salute pubblica, alla prevenzione e al controllo del Covid-19.

Come è ovvio e serio, non abbiamo affidato la nostra azione politica al solo manifesto in foto ma, come già comunicato nei giorni precedenti, Progetto Santa Insieme con Voi ha presentato una mozione sul tema che verrà discussa nel prossimo Consiglio comunale del 27 novembre p.v.