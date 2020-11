‘Santa’: giovedì 26 inaugurazione nuova Coop

I commercianti di Santa Margherita Ligure, la strenna natalizia la riceveranno con un mesetto di anticipo, giovedì il 26 novembre. Consiste nell’apertura della nuova Coop in via Delpino Teramo a San Siro. Si garantisce un ampio parcheggio, consegne a domicilio e, per chi ama assaporare questi frutti, uno sconto del 20 per cento sulle banane. L’inaugurazione, alle ore 10, sarà preceduta da una conferenza stampa da remoto per evitare assembramenti.

Chiariamo che, a consentire l’apertura del supermercato, è stata la normativa regionale, come avvenuto e avverrà in altri Comuni.