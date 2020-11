Recco: “Progetti, quale ritorno per i cittadini?”

Da “Immaginarecco” e dai suoi consiglieri comunali Sergio Siri e Marcello Napoli riceviamo e pubblichiamo

In questi giorni si leggono su vari quotidiani le volontà del Sindaco Gandolfo di costruire a Recco nuovi silos per le auto, una nuova rotonda e un supermercato dall’autostrada. A questo si potrebbe aggiungere un ulteriore supermercato a poca distanza.

Risultano spiazzanti tutte queste notizie se lette una di seguito all’altra soprattutto nell’assenza di un piano commerciale e di sviluppo della Città di Recco.

Per avviare interventi così strategici e definitivi per il futuro del paese bisognerebbe prima dialogare con tutte le parti e programmare con un vero studio la rigenerazione urbana della Città e la visione va condivisa con chi ci abita e lavora.

Per questo motivo non possiamo essere a favore di questo modo e tipo di interventi quando manca un progetto di insieme che tenga conto delle nuove idee di rigenerazione urbana.

Non si sta parlando di costruire una casetta monofamiliare, ma di pesanti interventi sulla città che la modificheranno per sempre e che prevedono investimenti economici importanti.

Quali i ritorni in termini di servizi per gli abitanti della zona? Come si può creare un collegamento tra questi interventi e la Città? Si sono tenuti da conto i bisogni delle persone più fragili (come disabili, anziani e bambini)?

Tali modifiche alla Città possono nascere dalla sola volontà dell’Amministrazione in carica e in assenza di un adeguato studio a monte sull’impatto ambientale, veicolare, economico che si avrà negli anni a seguire?