Rapallo: lavori di pulizia in via Passalacqua

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco è ancora in isolamento nella propria abitazione. Tuttavia è sempre perfettamente informato di ciò che avviene in Comune. Stamattina sulla sua pagina facebook ha postato questo messaggio.

Proseguono senza intervalli gli interventi di protezione e cura delle aree frazionali.

Questa mattina anche in Via Passalacqua infatti, sono stati completati i lavori di pulizia dei canali di raccolta delle acque piovane e di sfalcio del bordo stradale volti alla prevenzione di possibili allagamenti causati da forti precipitazioni. Nella stessa via a breve avranno inizio i lavori di metanizzazione e a seguire l’asfaltatura.

Ringrazio l’assessore ai lavori pubblici Filippo Lasinio, il consigliere con incarico alle frazioni Fabio Proietto, gli uffici comunali e gli operatori coinvolti.