Rapallo: “Dopo il depuratore, la città diventi green”

Da Gianluca Cecconi segretario Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Finalmente siamo arrivati ad avere il depuratore in funzione (un’opera attesa da anni), come partito democratico ringraziamo Iren per l’impegno dimostrato nel portare a termine i lavori.

Un’opera che mancava nella nostra città, di cui non si poteva più fare a meno.

Ora ci auguriamo che tutte le varie e dovute verifiche vengano effettuate come promesso dall’Assessore ai lavori pubblici.

Vedi:

uso delle acque depurate;

verifiche scarichi e controlli su eventuali abusivi;

risistemazione fiume Boate;

Eventuali perdite.

Iren ha costruito il depuratore e questo va sottolineato, ora il Comune provveda a completare quanto di sua competenza.

Noi come sempre insieme al nostro consigliere comunale vigileremo .

Con il depuratore, Rapallo finalmente migliorerà il suo “ambiente”, sognando una città più ”green”, accogliente come lo è stata ai primi anni del secolo scorso.