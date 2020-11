Lumarzo-Uscio-Avegno: mercoledì interruzione idrica

Dal sito di Iren

Iren Acqua comunica che, a causa di lavori stradali da parte della Città Metropolitana nel comune di Davagna, si deve provvedere allo spostamento della tubazione dell’adduttrice montana che interferisce con i lavori previsti. È quindi previsto che verrà interrotto il servizio idrico il giorno mercoledì 25 novembre 2020 dalle ore 8:30 alle ore 18:00 o, in caso di pioggia il giorno successivo, nelle seguenti località:

• Davagna: zona di Piancarnese

• Bargagli: via Monte Nero, via Martini (zona oltre la scuola a salire)

• Uscio: via Monte Cornua

Successivamente, a partire dalla tarda mattinata o primo pomeriggio, i disservizi si potranno estendere alle zone di:

• Bargagli: rimanenti zone del Comune oltre a quelle sopra citate

• Uscio: rimanenti zone del Comune escluse località di Altare, via del Campo e via Cià

• Lumarzo: località Sanguinara, zona di Pannesi e Luesse. Escluse dal disservizio le zone di Tasso, Vallebuona, Crovara, Scagnelli e Craviasco

• Avegno: zone Pietrafitta, Passo Torricella e Testana