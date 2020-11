Lettere/ “Vaccino covid, nessuno spreco coi vecchi”

Da Raimondo Zucca riceviamo e pubblichiamo

Premetto che sono un vecchio improduttivo di 86 anni ad oggi immune da contagio covid. Capisco la grande difficoltà a redigere un piano per la distribuzione dei vaccini covid; basterebbe vedere l’organizzazione per la distribuzione di quello antinfluenzale.

Prima si parlava di distribuzione a chi è in prima linea a combattere il covid e agli anziani considerati fasce deboli. Ora noi vecchi siamo spariti dall’elenco.

Vaccini ne arriveranno pochissimi in Italia ed è giusto preservare il personale sanitario, militi delle pubbliche assistenze, etc, etc

Perché mai dovrebbero sprecare preziose dosi con noi vecchi improduttivi che tanto, prima o dopo, si crepa per altre patologie? E morendo ci guadagna l’Inps, la sanità pubblica, le onoranze funebri, il Pil nazionale. Quindi vecchi, improduttivi, ma benemeriti.