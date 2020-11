Lettere: “Ruta porta di acceso al Parco, e la discarica”

Da Andrea Bozzo riceviamo e pubblichiamo

Continua, nonostante il parziale lockdown, la tradizione camogliese di trasformare i bidoni dei rifiuti in discariche abusive.

Protagonista, come spesso accade, il punto di raccolta in Via Chiesa Vecchia di Bana, a Ruta di Camogli, luogo molto apprezzato nelle ore notturne anche da camioncini e furgoni provenienti da Rapallo e da altri Comuni limitrofi.

Abitudine che poi provoca irrefrenabili istinti di emulazione, cosicché, dopo alcuni giorni, si vedono tali opere artistiche aumentare di volume e pregevolezza, con l’aggiunta di ulteriori sacchi e installazioni post moderniste.

Questa volta si deve ringraziare chi ha svuotato un ristorante o un negozio di alimentari, dal momento che i bidoni erano destinati in origine a contenere prodotti culinari.

La cittadinanza tutta sentitamente ringrazia gli autori di tali opere, che non fanno altro che dare lustro e prestigio al Comune definito “la porta di accesso del Parco Naturale Regionale di Portofino”, Parco che come giustamente è scritto sul suo sito internet

“mostra scenari e paesaggi tra i più celebri al mondo”.