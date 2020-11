Camogli: venerdì Consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo



Il Consiglio comunale di Camogli è convocato, in remoto, venerdì 27 novembre alle ore 18.00. Ordine del giorno:

1 Lettura e approvazione dei verbali della seduta precedente in data 27.10.2020 (dal n. 45 al n. 53)

2 Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione finanziario 2020. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 120 in data 06/10/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

3 Variazione d’urgenza at Bilancio di previsione finanziario 2020. Ratifica della deliberazione di Giunta Comunale n. 133 in data 12/11/2020 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000

4 Approvazione del Bilancio consolidato del Comune di Camogli relativo agli esercizi 2018 e 2019

5 Interpellanza del Consigliere Comunale Claudio Giovanni Pompei: “Richiesta di intervenire per le seguenti manutenzioni: posizionamento di cartello stradale via Ruffini dopo il civico 1; posizionamento di cartello all’incrocio di via G. Bono Ferrari, viale dei Cipressi, via Cuneo; danneggiamento e pericolosità dei marciapiedi davanti alla sede dei Volontari di Ruta, lato mare”

6 Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta se si ritiene opportuno intervenire con la sistemazione di adeguata illuminazione lungo il percorso della scalinata “Martiri delle Foibe”

7 Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta di conoscere se si ritiene opportuno sistemare “appositi rallentamenti” della velocità in viale Gaggini e in particolare nell’ultimo tratto prima della confluenza con la Via Aurelia”

8 Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta di conoscere se si ritiene opportuno intervenire con urgenza per eliminare it degrado del Cimitero in Ruta ed offrire maggior sicurezza per chi frequenta il Cimitero”

9 Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta se si ritiene di intervenire con urgenza a porre rimedio alle situazioni negative segnalate da abitanti di San Fruttuoso”

10 Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta di conoscere se non si ritiene opportuno intervenire con urgenza nei marciapiedi e nella parte carrabile di Via XX Settembre e se si ritiene in futuro la creazione di una pavimentazione su modello di Via della Repubblica”

11 Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta di conoscere se l’Amministrazione ha una destinazione per l’ex edificio delle scuole elementari di Via Mortola nella frazione di San Rocco e se nell’attesa si ritiene opportuno provvedere ad una manutenzione eliminando lo stato di abbandono”

12 Interpellanza del Consigliere Comunale Agostino Bozzo: “Richiesta in merito ad un tavolo di incontro per trattare la riapertura dell’ufficio di biglietteria presso la Stazione Ferroviaria di Camogli”