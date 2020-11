Camogli: “posto occupato” per l’eliminazione della violenza contro le donne

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Dal 2015 il Comune di Camogli promuove iniziative di sensibilizzazione in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), fenomeno che colpisce indistintamente piccoli centri e grandi città. Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, la quotidiana condivisione dello spazio abitativo con il partner violento

non trova interruzione; con le limitazioni alla circolazione, il rischio per l’incolumità delle donne è molto alto, e costante è il pericolo dell’escalation delle condotte violente: da lesive del patrimonio morale della persona offesa possono sfociare in violenza fisica, spesso alla presenza dei figli minori.

Quest’anno su alcune panchine di Camogli, Ruta e San Rocco è stata posizionata questa locandina, disegnata appositamente per il Comune di Camogli da Ginevra Triuzzi: il “posto occupato” è un simbolo concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza, che avrebbero potuto occupare proprio quel posto o qualsiasi altro nella società, se non fossero state uccise.

Sulla facciata del Palazzo Comunale, illuminata di rosso, sarà esposto il cartello “La violenza non è amore. Chiama il 1522”, l’invito ad avere il coraggio di chiedere aiuto.

Anche Piazza Gaggini a Ruta si illuminerà di rosso.

Chiedi aiuto