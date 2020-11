Camogli: manutenzione del territorio, proseguono gli interventi

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo

Proseguono gli interventi per la manutenzione del territorio.

Attualmente sono in fase di ultimazione i lavori di sfalcio dei sentieri comunali e dei principali torrenti cittadini, mentre continua la messa in sicurezza del patrimonio verde, con l’abbattimento di una palma pericolosa all’interno del parco pubblico “Eredi Milesi” e, a breve, l’intervento di potatura degli alberi di ulivo all’interno dei giardini di Via Castagneto Seià.

Proseguono anche i lavori di manutenzione delle crose pedonali: in Via Maggiolo e in località Boschetto, dove sono state sistemate una parte di scalinate; sono stati ultimati anche un corrimano e una nuova ringhiera di protezione dal rio sottostante in Via San Rocco.

In Via Gaixella sono stati recentemente sostituti due punti luce, con tipologia artistica, e sono state programmate sostituzioni di altri punti luce che presentano carenze illuminotecniche.

E’ in fase di ultimazione il rifacimento di alcune porzioni di muro in pietra in via Galletti ed è imminente l’intervento su alcuni muri in pietra localizzati lungo la Via San Rocco.

Infine, è stato recentemente ultimato un nuovo cordolo di delimitazione stradale in Via Pissorella.