Camogli: falesia sottostante il cimitero, lavori al via

di Consuelo Pallavicini

A Camogli procede l’iter per i lavori riguardanti il consolidamento della scarpata che sorregge il cimitero del capoluogo, dal belvedere “Gente di mare” ai confini con Recco, nelle parti dove la falesia è in stato di equilibrio precario.

L’opera è realizzata grazie ad un contributo regionale di 470mila euro nell’ambito dei fondi per gli eventi meteorologici di ottobre/novembre 2018.

“L’intervento prevede la posa di reti metalliche armate e di pannelli in fune previo disgaggio della parete rocciosa – spiega l’architetto Maurizio Canessa, responsabile dell’ufficio tecnico del Comune – Il progetto è stato redatto dall’ingegner Giorgio Fassi di Genova e affidato all’impresa Ecogrid di Borghetto Santo Spirito con la quale è imminente la firma del contratto e la conseguente consegna dei lavori. L’auspicio è quello di ultimarli in un paio di mesi, tempo meteorologico e situazione pandemica permettendo”.

Per ciò che concerne la tempistica si auspica l’inizio nella prima settimana di dicembre non appena individuate le aree di sistemazione del cantiere e delle opere di sicurezza realizzate sia da terra che da mare. I lavori saranno seguiti per il Comune dal geometra Alberto Benvenuto, dall’ingegner Giovanni Mezzano di Sori per la direzione lavori e dal dottor Stefano Romanelli di Chiavari per quanto riguarda gli aspetti legati alla sicurezza.