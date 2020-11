Autobus: mercoledì sciopero Usb di quattro ore

Dall’ufficio stampa di Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Atp informa che l’organizzazione sindacale USB ha comunicato la propria

adesione allo sciopero nazionale di 4 ore settore trasporto pubblico

locale indetto da USB Lavoro Privato per la giornata di mercoledì 25

novembre 2020. Lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità: il

personale viaggiante aderente allo sciopero si asterrà dal lavoro dalle

ore 10.30 alle ore 14.30; il personale delle biglietterie dalle ore 10.30

alle ore 14.00 Il servizio pertanto, in detta giornata, potrà non essere

garantito dalle ore 10.30 alle ore 14.30. Da quest’oggi si segnalano

alcune modifiche negli orari relativi alle linee della val trebbia, alta

val Bisagno, Valle Stura, Valle Scrivia e Orba. Le modifiche sono

pubblicate e scaricabili dal portale https://www.atpesercizio.it