Sori: raccolta rifiuti, la consegna dei kit dal 23 al 29

Si informa la cittadinanza che nella settimana dal 23 al 29 novembre 2020 operatori Idealservice inizieranno la consegna porta a porta dei kit per la raccolta dei rifiuti nelle seguenti zone del Comune di Sori e per le case posizionate sulle strade indicate.

Lunedì 23 novembre

Strada Provinciale del Monte Cornua (fino al bivio per San Bartolomeo)

Rupanego, Via San Bartolomeo, Via Casello

Sant’Apollinare: Via Dante Alighieri, Via Belvedere, Strada Vicinale della Baggiara, Via alle Cinque strade

Martedì 24 novembre

Teriasca

Mercoledì 25 novembre

Teriasca, Via Teriasca, Via San Lorenzo, Via Teriasca vecchia

Giovedì 26 novembre

Strada Provinciale del Monte Cornua (dal bivio per San Bartolomeo) Case Cornua, Strada di collegamento Levà – Canepa

Strada di collegamento Canepa – Tersori – Lago Via Ernesto Caorsi (fino al ristorante Boschetto)

Venerdì 27 novembre

Rovere,Via Giordani (direzione Case Bruciate), Via Giordani (direzione Sori)

Polanesi: Via Polanesi privata, Via Polanesi

In caso di assenza è possibile, tramite delega, indicare una persona di fiducia per il ritiro del kit.

Grazie per la collaborazione!