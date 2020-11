Sestri: crolla albero, intervento dei vigili del fuoco

In alcuni Comuni è in corso uno screening sugli alberi per individuare quelli malati e poterli tagliare prima che crollino creando guai; negli ultimi anni, infatti, il numero di quelli che si abbattono improvvisamente sembra essere esponenziale; pur avendo notizia limitata ai soli che cadono su strade interrompendo il traffico o più raramente su case con conseguenze economiche gravi per i proprietari.

L’ultimo albero crollato sulla strada, ieri sera a Sestri Levante, a Villa Carmelo, zona San Sebastiano alle 22.40. Fortunatamente nessun danno a persone e veicoli. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari che hanno sezionato la pianta e ripristinato il transito.