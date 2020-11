Recco: quell’inutile tribuna da 500 posti

Sabato 28 alle 15 per gli sportivi recchesi, in particolare per i tifosi della mitica Pro Recco, sarà una giornata storica: il ritorno per un partita di campionato nella piscina di Punta Sant’Anna; la piscina dell’indimenticabile Tonitto Ferro; la piscina dove sono nati i campionissimi con in testa Eraldo Pizzo.

La partita, ospite il Salerno, sarà però a porte chiuse. La tribuna da 500 posti al momento è inutile; come già lo furono, durante il lockdown, le basi delle tribune per accogliere 2.000 spettatori in vista della finale della Coppa. Un sogno rapito dalla pandemia.

La piscina con la tribuna in una bella immagine di Stefano Picasso