Da Vittorio Mantero, parrocchia San Martino di Polanesi, riceviamo e pubblichiamo

Non potendoci adeguare a quanto previsto dal protocollo Covid 19, comunichiamo con dispiacere che quest’anno non ci sarà possibile allestire il nostro presepe storico artistico di scuola genovese e napoletana, il più antico del Golfo Paradiso e in genere del Levante genovese.

Diamo a tutti appuntamento per il Natale 2021.