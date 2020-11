RASSEGNA STAMPA. Asl 4, sono 8 i pazienti in rianimazione

Gggi, domenica 22 novembre, auguri a Cecilia. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: sbalzare (fare un balzo improvviso, di scatto, inaspettato; di rapida e brusca elevazione; lavorare un metallo o altro materiale con disegni o figure in rilievo). Proverbi: “Gioventù disordinata, vecchiaia tribolata”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX.: Emergenza covid: “Nella Asl 4 sono 84 i nuovi contagiati; 114 ricoverati ; 8 in rianimazione”; “Emergenza covid: Sestri propone uno screening tra residenti”: “Casarza: pronto per i tamponi se c’è una piattaforma”: “I risparmi sugli accrediti, siano destinati alle Rsa”; “Portiamo spesa e farmaci a casa, a chi vive solo o è in isolamento”. “Bagnasco ‘Questo virus è insidioso, fate attenzione”; “Lavagna autorizza gli spostamenti a piedi”. Covid-economia: “Ravioli, cima e pansoti da Carasco a Genova”; “A ‘Santa’ 500 euro a chi è in difficoltà”.

Sestri Levante: acque bianche, altri lavori di manutenzione. Lavagna: dissesto argine Entella, domani il via ai lavori” (Commento. Era l’ora). Chiavari: denunciato spacciatore. Chiavari: rivoluzione digitale in Comune. Chiavari: martedì consiglio comunale da remoto. Chiavari: a San Martino l’uomo precipitato. Chiavari: l’Associazione Regeni cambia nome.

Rapallo: “Tar sì al ricorso della proprietà. Via allo svincolo per l’Approdo”. Rapallo: gara di torte on line alle Fontanine”. Portofino: muore a 50 anni aveva avuto un trapianto di cuore”.

Recco: l’opposizione, ricevuta dai vertice Arte, smentisce coi fatti le parole dell’assessora. (Commento. La notizia, pubblicata da Levante News, aveva fatto in breve il giro della città suscitando un mare di commenti).

Favale: francobollo per ricordare Amadeo Giannini. San Colombano: Lavanderia San Giorgio in crisi, concordato preventivo prorogato. Santo Stefano d’Aveto, Crozza nomina in Tv la valle (che amava frequentare).