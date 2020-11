Camogli: “Fede e coraggio”, il nuovo libro sugli ex voto marinari del Boschetto

L’arcivescovo monsignor Marco Tasca, dopo aver presieduto l’ingresso ufficiale di don Davide Alfredo Casanova, nuovo parroco di San Michele Arcangelo di Ruta e di San Rocco di Camogli a cui è annessa la chiesa di San Nicolò di Capodimonte, si è recato al Santuario del Boschetto. Nel chiostro, oltre a visitare il bell’allestimento degli ex voto marinari, gli è stato presentato il nuovo volume di Farida Simonetti dal titolo “Fede e coraggio. Gli ex voto del Santuario di Nostra Signora del Boschetto di Camogli”(Tormena Editore). Pubblicazione realizzata su iniziativa dell’Associazione “Insieme per il Boschetto”, grazie al contributo del Comune di Camogli, della Banca Passadore, dell’Hotel Cenobio dei Dogi, dell’Unione Sindacale Capitani Lungo Corso al Comando e l’Unione Nazionale Capitani Direttori di Macchina.

Nel periodo compreso tra sabato 28 novembre e giovedì 24 dicembre il libro sarà in vendita promozionale al prezzo di 20€ solo presso il Chiostro del Santuario (sabato e giorni festivi dalle 9.30 alle 11.30) e la Pro Loco di Camogli (0185 771066) e, grazie alla disponibilità dell’editore Tormena, presso la libreria “L’ultima spiaggia” di Camogli e la libreria Capurro di Recco.

Sabato 5 dicembre dalle 9.30 alle 11.30 incontro per un “firmacopie” con l’autrice.