Domani, a Ruta, dalle 15.30 si svolgerà in modo ufficiale il rito di ingresso del nuovo parroco di Ruta e di San Rocco, da cui dipende anche la chiesa di San Nicolò di Capodimonte, don Davide Alfredo Casanova presieduto dall’arcivescovo monsignor Marco Tasca. Poiché i posti in presenza sono destinati ai rappresentanti delle varie realtà parrocchiali, è possibile seguire la funzione in diretta sulla pagina Facebook “Parrocchie di Ruta e San Rocco”.