Questa mattina ai germani reali ed ai gabbiani che popolano la foce del torrente Recco, si è unito un giovane fenicottero rosa. Un unico esemplare staccatosi per motivi misteriosi dallo stormo con cui stava trasferendosi in Paesi più caldi. La foce del Recco ospita spesso anche un esemplare di airone cinerino e, saltuariamente di altre specie rare in zona.

Un giovane esemplare di fenicottero (Archivio)