RASSEGNA STAMPA. Luminarie per spingere a comprare

Oggi, sabato 21 novembre, auguri a Mauro. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: tenebra ( oscurità profonda; per indicare ignoranza o stato di peccato, in contrapposizione con la luce; a volte anche nel senso di morte). Proverbi: “Amore è anche amaro”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid economia: “Luminarie di Natale per far partire la corsa ai regali”; “La calza della Befana? Prima delle vacanze”; “Bisogna guardare oltre la crisi”; “Lo smart working in Riviera può diventare un’opportunità”. Emergenza covid: “I nuovi contagi sono 82, i ricoverati sono 117”; “Casa di Riposo Le due palme, adesso chirezza.”; “Ci sono 210 positivi in otto residenze protette”; “Torriglia di Chiavari, nuovo progetto per battere il virus”. Covid-scuola: “La didattica a distanza: problemi da affrontare e confronti coi genitori”.

Casarza Ligure: arriva il parco giochi. Lavagna: rogo nel posteggio Arenal. Lavagna: “Abbandono della montagna in Europa”. Lavagna: “Raieu tra gli “Osti nati”. Chiavari: sportelli Postamat, i servizi in Riviera. Chiavari: concorso mini presepi online. Chiavari: chiuso fuori casa scala un palazzo e cade dal terzo piano. Chiavari: no all’antenna in centro.

Rapallo: il mondo del calcio sconvolto: morto il presidente Maurizio Verrini. Rapallo: il depuratore di Ronco funziona a pieno regime.

Camogli: “Degrado a San Fruttuoso e in collina”. Camogli: il libro che abbina ricette, piatti e panorami. Recco: rifiuti abbandonati, altre 11 sanzioni.

San Colombano: trovata antica statua in un fondo. Santo Stefano d’Aveto: prima nevicata.