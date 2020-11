Lettere/ “Iniziative, prima di tutto la salute dei residenti”

A firma Vasco Repetto riceviamo e pubblichiamo

Buongiorno, non posso che complimentarmi con lo splendido articolo apparso oggi sulla vostra testata.

Sono pienamente in sintonia con il Vostro pensiero, pero’ non posso dimenticare anche gli articoli che nel recente passato, non piu’ di 15 giorni orsono, in qualche modo hanno contribuito a riversare sulle Riviere molte persone, ben sapendo che difficilmente sarebbero state rispettate le regole di assembramento anti Covid.

Mi riferisco a deplorevoli inviti di Amministrazioni locali che promuovevano mercatini, spiagge, ristoranti e negozi in Riviera a discapito di esercenti in altre zone dove le attività erano ahimè già chiuse, quantomeno nel fine settimana.

Per fortuna l’imposizione della zona arancione ha vietato i trasferimenti tra comuni e questa odiosa guerra tra poveri.

I risultati in crescita di contagi si sono poi visti.

Ciò sia da monito per l’ immediato futuro; è quasi certo che per i primi giorni di Dicembre verranno “aperte le gabbie”.

Non vorrei vedere nuovamente pressanti inviti a manifestazioni e contesti evitabili.

Ok a shopping passeggiate ma anche no a pubblicizzare mercati fiere spiagge. E’ risaputo oramai che non basta la dicitura “in totale sicurezza” sbandierata dai diversi organizzatori, per evitare conseguenze di aumento di contagio

Sarebbe bello vedere pubblicato in questo contesto un invito alle diverse amministrazioni comunali a valutare l’ effettiva utilità di promuovere iniziative natalizie nel prossimo mese; bene l’economia ma la salute dei cittadini residenti viene prima di tutto.