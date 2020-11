I vigili del fuoco di Chiavari hanno lavorato fino alle 22 per bonificare la zona dove ieri sera, a Cavi di Lavagna, si è verificato un rogo in cui sono state incenerite due imbarcazioni, due stampi per barche in vetroiresina e una roulotte. La vetroresina ha causato problemi ed I vigili del fuoco sono intervenuti con gli autoprotettori. Sul posto anche i carabinieri di Sestri Levante per capire con i vigili del fuoco l’origine delle fiamme.