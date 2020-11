Colletta alimentare: da oggi all’8 dicembre, ma con ‘carte regalo’

Da oggi all’8 dicembre, edizione numero 24 della “colletta alimentare” che cambia formula. Nei supermercati e nei negozi che aderiscono all’iniziativa, si potranno comprare delle “gift card” (più semplicemente e comprensibilmente delle “carte regalo”) da 2, 5 e 10 euro. I buoni saranno poi convertiti in cibo.

La novità influirà sul totale del cibo donato? I supermercati favoriranno la raccolta per prodotti acquistati altrove? I donatori risponderanno come prima, pur non potendo scegliere direttamente il cibo?