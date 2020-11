Chiavari: prova di nuoto in attesa della Nazionale di fondo

Dopo l’inaugurazione di una settimana fa, oggi si è suggellato il successo dell’iniziativa. Il Sindaco di Chiavari Di Capua, l’assessore Fiammetta Maggio, il consigliere Trocar e l’anima della Baia, Isabella, nuotatrice per passione e architetto di professione, insieme al Presidente della Chiavari Nuoto Ghio, accompagnato dal direttore tecnico della gloriosa società, hanno provato il percorso marino. Numerosi, nonostante il primo freddo e le restrizioni Covid, i partecipanti: alcuni in costume altri vestiti da sciatori alpini!

Non ci crederete, sulla lunga distanza hanno trionfato i politici….

E intanto c’è chi lavora per portare nel Tigullio le Nazionali di Nuoto di fondo della FIN.

(b.b.a)