A Camogli i lavori per la realizzazione dell’ascensore del Torrasco sono al via in anticipo sui tempi previsti. L’impresa Cema di Genova, infatti, ha ultimato l’allestimento del cantiere e da lunedì inizieranno le opere di sicurezza a protezione “dei binari e preparatorie per la fissa di alloggio dell’impianto”. I lavori sono diretti da Giovanni Mezzano di Sori e per gli aspetti legati alla sicurezza da Stefano Romanelli di Chiavari.