Sori: le luci ricordano la Giornata dell’Infanzia

Oggi 20 novembre, si celebra la “Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”.

Quest’anno, questa ricorrenza, assume un significato particolare, perché mai come ora i bambini e gli adolescenti stanno vivendo una condizione di fragilità e di fatica psicologica e sociale.

Il Comune di Sori ha condiviso l’appello di Anci a tutte le municipalità italiane, perché fosse accolto l’invito del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi a ricordare pubblicamente la ricorrenza del 20 novembre, attraverso un gesto simbolico : illuminare i siti più significativi del proprio comune con il colore verde, un colore che rappresenta la vitalità, il rinnovamento e, non in ultimo, la speranza. L’amministrazione comunale ha scelto l’edificio scolastico, ambiente dove il bambino cresce, apprende, fa esperienze, entra in relazione con gli altri, per ricordare a tutti l’importanza di questa giornata, in un momento in cui i piccoli, i giovani e i giovanissimi devono confrontarsi con le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria alla loro quotidianità.

Anche se in maniera “virtuale”, va fatta una riflessione sull’importanza universale di diritti imprescindibili quali la salute e l’istruzione, oggi minati in tutto il Mondo.